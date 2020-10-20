"Все перья у павлинов повыдергивали на продажу": биологи рассказали, почему птицы превратились в куриц .

- Хозяева-барыги все перья у бедных павлинов повыдергивали на продажу!, - так объясняют своим детям посетительницы иркутского зоопарка, почему царские птицы вдруг стали похожи на ощипанных куриц.

Правда, биологи тут точно ни при чем и винить их в том, что решили поправить свое финансовое положение за счет экзотических питомцев, не стоит.

"Еще совсем недавно павлины поражали посетителей красотой своего оперения. А сейчас от былой роскоши не осталось и следа, птичьи организмы смирились с тем, что на дворе не весна, и даже не лето, а значит брачный наряд можно сбросить, - объясняет произошедшее хозяйка зоогалереи Людмила Ивушкина. -Нужно немного потерпеть, и уже в феврале красота начнёт возвращаться."

Жители Сибири, которые видят павлинов только в зоопарках, и предположить не могли, что они могут линять, как зайцы. И даже более того. Поэтому удивление их понять можно. Правда, это не значит, что надо думать о людях плохо.

К слову, если вы хотите увидеть "облетевшего" павлина или других обитателей зоопарка, учтите, что работает он в усеченном формате - только в пятницу и по выходным.

А вот так птица выглядит сейчас.