За сутки на 20 октября из-за коронавируса в Иркутской области умерли 11 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус и его осложнения становятся все опаснее. За прошедшие сутки, на 20 октября 2020, в Иркутской области зарегистрировали 11 смертей, так или иначе связанных с инфекцией. Таких больших потерь от этого заболевания в регионе еще не было.

-Непосредственно от коронавируса за минувшие сутки умерло 8 человек, всего по этой причине мы потеряли 319 жизней, - приводит данные оперштаба пресс-служба правительства Иркутской области. - От заболеваний, напрямую не связанных с COVID-19, скончались трое, а всего - 103 человека.

Общее число умерших от этой инфекции и осложнений хронических заболеваний на ее фоне - 421.

На сегодняшний день, на 20 октября, в больницах в состоянии средней тяжести и тяжелом, находятся 2929 инфицированных. За сутки это число выросло еще на 29 человек, которым потребовалась помощь в стационаре. Общее число больных, как сообщалось накануне, около 4, 5 тысяч. С начала пандемии поставлено уже 22185 соответствующих диагнозов, только за минувшие сутки - 180. Выздоровели 18 тысяч 309 человек. За день это число выросло на 79.