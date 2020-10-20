Сибирячка помогла полицейским поймать автоугонщика. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Из-за обычной ссоры едва не лишился своего автомобиля житель Чунского района. 10 октября мужчина повздорил с мужчиной около магазина. Когда владелец авто вышел из салона, его оппонент успел запрыгнуть за руль его Жигулей, и нажать на педаль газа. Хозяин машины сразу позвонил в полицию, а затем написал пост в группу в соцсетях, где описал приметы автомобиля и внешность угонщика.

Одна из подписчиц, увидев сообщение об угоне, заметила, как похожая по описанию машина проехала в сторону микрорайона Заречный. Женщина позвонила в полицию, и уже через несколько минут, за похищенным авто выехал дежуривший неподалеку экипаж ДПС. Сдаваться преступник не захотел, и попытался оторваться. Однако, водитель из него не получился. Вскоре он застрял в грязи и был задержан. Автоугонщиком оказался ранее судимый 42-летний местный житель.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Ну а женщину, которая помогла поймать преступника и вернуть законному владельцу его авто, полицейские пообещали поощрить за бдительность.