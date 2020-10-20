Мужчина со шрамом на лице пропал без вести в Иркутской области

О пропаже 38–летнего Ивана Васильева из Чуны полицейским сообщила его взволнованная сестра. Она рассказала, что пять дней назад, мужчина ушел из дома, и не вернулся. Где он может находиться никто не знает. На связь он не выходит.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего. На вид ему 40 лет; рост около 170-175 см., худощавого телосложения, короткие светло – русые волосы, зеленые глаза. Из особых примет выделяют татуировку на левой кисти: «За ВДВ» или «За Вас», на левой щеке шрам после удаления фурункула. На момент исчезновения был одет в камуфлированный зеленый костюм, черные берцы на шнурках, черную шапку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ивана Васильева, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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