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Глава Росрыболовства рассказал, когда на Байкале разрешат вылов омуля

По его информации, ждать придется до 2023 года
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Глава Росрыболовства рассказал, когда на Байкале разрешат вылов омуля.

Глава Росрыболовства рассказал, когда на Байкале разрешат вылов омуля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Байкале вылов омуля давно запрещен. За браконьерство наказывают, и жестко. Незаконная рыбалка даже для частника может "потянуть" на реальный уголовный срок. Ограничения вводились из-за того, что численность этого деликатеса в озере резко пошла на убыль. Сейчас на рынках торгуют либо пелядью, либо сигом, либо омулем из Якутии. Народный вариант - хариус. По вкусу все эти виды рыбы отличаются. На встрече с главой государства руководитель Росрыболовства Илья Шестаков упомянул о том, когда запрет снимут.

- Выделены дополнительные средства как на воспроизводство омуля, так и на мероприятия по рыбоохране. Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост. Поэтому в перспективе 2023–2025 годов в принципе считаем возможным уже опять открыть промышленное рыболовство, - отметил он.

На Байкале, конечно, надеются на то, что ситуация наконец разрешится и рыбу можно будет ловить.