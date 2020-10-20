Минздрав рассказал, как будет работать "Скорая помощь" в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая рассказала, какие решения об изменении режима работы скорой и неотложной помощи приняты в Иркутске, чтобы обеспечить потребности населения, когда идет вал вызовов от населения из-за одновременной атаки коронавируса и других ОРВИ.

- Действительно, время ожидания "Скорой помощи" увеличилась, - заявила она. - Конечно, необходимо учесть, что есть разные категории сложности вызова. Первая-вторая-третья обслуживаются очень быстро, потому что это состояния, угрожающие жизни, - сказала она. А вот седьмая категория - это как раз те телефонные звонки с просьбой помочь, которые может обслужить врач поликлиники, это неотложная помощь, они могут обслуживаться в течение нескольких часов.

Как мы планируем уменьшить нагрузку на скорую медицинскую помощь? Прежде всего, еще 30 студентов старших курсов будут работать в бригадах вместе с врачами, это позволит укомплектовать большее их количество. Сейчас на линии в Иркутске 54-56 бригад, а по области 180 - 190. Этого вполне достаточно, учитывая численность населения. Но мы, безусловно,постараемся еще увеличить это число, особенно в городе Иркутске.

Кроме этого, те звонки, которые не относятся к компетенции "Скорой", будут переданы в поликлиники. Время работы неотложек решено продлить, они будут работать и в субботу,и в воскресенье, чтобы помочь большему количеству людей и разгрузить "Скорые". А логистикой и маршрутизацией займется диспетчерская служба Центра медицины катастроф региона. Ее задача - координировать работу системы скорой медицинской помощи в регионе и помогать в обеспечении помощи людям.