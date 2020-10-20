Движение по ул. Марата в Иркутске 21 июля ограничат. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сложности ждут автомобилистов в Иркутске в среду, 21 октября. Однако ограничения коснутся только тех из них, что собираются ехать по улице Марата в центре города.

"21 октября движение по улице Марата в районе дома №13 будет ограничено, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. -Это связано с с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях электроснабжения."

Уточняется, что транспорт не будут пропускать с 09.00 до 14.00 по правой полосе, а с 14.00 до 20.00 по левой полосе. Всем, кто планирует находиться в этом районе, стоит помнить об этом.

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