Спасатели эвакуировали мужчину, застрявшего под квадроциклом в Бурятии. Фото: пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России

Минувшим вечером дежурный Посольского поисково-спасательного отряда получил звонок от жителя села Кабанск в республике Бурятия. Он рассказал, что вместе с другом собирался прокатиться на квадроцикле по острову. Однако транспортное средство перевернулось, пассажир успел спрыгнуть с него, а водитель застрял под квадроциклом.

"Пассажир помог мужчине выкарабкаться, однако самостоятельно подняться он так и не смог из-за полученных травм, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. - поэтому ему требовалась срочная эвакуация".

Поисковики прибыли к месту происшествия на лодке и обнаружили пострадавшего. Его надежно прикрепили к жестким носилкам и аккуратно перевезли на большую землю. Затем спасатели вызвали скорую, которая отвезла водителя квадроцикла, у которого диагностировали онемение рук и ног, в ближайшую больницу.