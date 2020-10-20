Газовый баллон загорелся в частном доме в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Днем 20 октября в одном из частных домов Усолья-Сибирского произошел пожар. В цокольном этаже меняли баллоны с газом, и один из них самопроизвольно загорелся. Его объем составлял 50 литров.

"Вызов поступил в 17:29, а уже в 17:48 пожар полностью потушили, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - С огнем боролись 11 человек с использованием 3 единиц техники".

Общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра. В результате ЧП один человек пострадал - мужчина 1946 года рождения получил ожоги лица и кистей рук. Его быстро оставили в ближайшую больницу и оказали всю необходимую помощь.

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