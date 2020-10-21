Движение по улице Киренской в Иркутске ограничено Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В Иркутске из-за необходимости проведения ремонта на кабельной линии с 21 октября ограничено движение для автотранспорта по улице Киренской.

«Проезд по улице Киренской будет затруднен до 4 ноября», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

К этому времени ремонтные работы в Правобережном округе на пересечении с улицей Войкова должны быть завершены, обещают специалисты, а пока лучше объезжать проблемный участок по близлежащим улицам - Николаева или Госпитальной.

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