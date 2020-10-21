Супруги в соцсетях обещали помочь с оформлением кредита, но проворачивали аферы Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Работала в детском саду и занималась мошенничеством через соцсети. 38-летняя женщина вместе со своим 39-летним супругом, оба, кстати, ранее судимые, обещали пользователям Интернета помощь в оформлении кредита. Размещали объявления о займах, где представлялись работниками банка.

«Потерпевшие, прочитав объявление, сами связывались со злоумышленниками, передавали им паспортные данные, полные сведения по своим банковским картам», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Предполагаемые аферисты просили перевести им суммы денег якобы для того, чтобы убедиться в «платежеспособности карты»».

Пока полицейским известно, что на уловки мошенников попались трое мужчин из Иркутской, Сахалинской областей и Татарстана. Они перевели супругам от 5 до 100 тысяч рублей. После получения денег, «банкиры» переставали выходить на связь. Возможно, пострадавших – больше, сейчас этим занимаются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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