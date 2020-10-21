В Иркутске на этой неделе потеплеет до +11 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снег, ветер, солнце и тишь – погода в Иркутске не перестает удивлять сибиряков. Изменения в природе происходят ни «год от года», а каждый день. Сейчас, утром 21 октября, в региональном центре 0 градусов, ветра почти нет, иногда скорость потоков воздуха с юго-запада достигает всего лишь 2 м/с. Облачность переменчивая, атмосферное давление в норме – 727 миллиметров ртутного столба.

Как сообщает Яндекс, на этой неделе в Иркутске потеплеет до +11 градусов. Но, не сегодня. В среду столбики уличных термометров не поднимутся выше +4…+6 градусов, отмечают в Иркутском Гидрометцентре. Сегодня возможен даже мокрый снег. Так в какие же дни солнышко начнет припекать? Как рассказали корреспонденту «КП» синоптики, ждать тепла раньше четверга не стоит – подробный прогноз на конец октября здесь.

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