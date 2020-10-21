На Большой Байкальской тропе установили новые пикниковые зоны. Фото: Заповедное Прибайкалье

На Большой Байкальской тропе, на том отрезке, что связывает поселки Листвянка и Большие Коты – один из самых популярных туристических маршрутов в Иркутской области – накануне появились новые зоны для пикников. Здесь уставшие путники смогут отдохнуть, перевести дух, перекусить, сидя за столом.

Как сообщается на сайте Заповедное Прибайкалье, на пути туристы в пади Емельяниха и на мысе Соболев теперь найдут столики, скамейки, дровяники и костровища. Кстати, вблизи этих мест, как и не всем протяжении тропы нет урн и контейнеров для сбора мусора, все отходы гости Прибайкальского национального парка должны уносить с собой.

«Мусор либо уносится с собой, либо утилизируется на месте, например, сжигается бумага, либо вообще не образуется - при грамотной подготовке к походу», - отмечают в нацпарке.

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