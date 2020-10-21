Дворник детского сада ограбил повара школы, угрожая игрушечным пистолетом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ограбление повара школьной столовой произошло средь бела дня на одной из улиц Усолья-Сибирского. 31-летняя женщина шла на работу, когда к ней подбежал мужчина, и угрожая пистолетом, потребовал отдать ему сумку, смартфон, деньги и банковские карты. Перепуганная сибирячка отдала все до копейки, и вооруженный грабитель убежал.

Но, потратить похищенные деньги грабитель не успел. Его выследили благодаря камерам видеонаблюдения. Когда преступника задержали и показали ограбленной женщине, она сразу его узнала. Им оказался, нет, вовсе не вор-рецидивист, а 44-летний дворник, работающий в детском саду, который ранее вообще не попадал в поле зрения полиции. Более того, выяснилось, что угрожал он повару игрушечным пистолетом. Забрал ли он его у кого то из воспитанников садика, пока неизвестно. Правда, теперь дворнику не до игр.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Дожидаться суда дворник будет в камере следственного изолятора.