Из-за COVID-19 в Иркутской области на 21 октября умерли еще 12 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество жертв пандемии коронавируса в Иркутской области, увы, продолжает расти. Только за минувшие сутки на 21 октября, по сообщению оперштаба, умерли еще 12 человек.

-От коронавируса умерли 330 жителей региона, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. -Одиннадцать из них - за прошедшие сутки. Скончались от осложнений других тяжелых хронических заболеваний 103 пациента. За сутки мы потеряли еще одного.

Двенадцать умерших с COVID-19. Больше не было за всю историю пандемии в регионе. А это значит, надо тщательно соблюдать меры предосторожности, применяемые при всех инфекционных заболеваниях. Это и маски, и дистанция, и обработка рук. Они снизят риск заражения.

В регионе. между тем, зафиксировано 183 новых больных коронавирусом, общее число на 21 октября выросло до 22 тысяч 366. В то же время нельзя не отметить, что достаточно много людей и выздоровело - выписали 122 пациента, а общее число - 18 тысяч 431. Немного уменьшилось число тех, кому требуется помощь в стационаре, но оно остается большим - 2915.