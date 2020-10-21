Закон о бесплатном питании в трех нетиповых школах приняло Заксобрание Иркутской области

Принят закон о бесплатном питании школьников в нетиповых образовательных организациях.

Законодательное Собрание на сессии 21 октября приняло закон, по котором право на бесплатное питание будут иметь ученики трех школ - санаторной школы-интерната №4 в Усолье-Сибирском, школы-интерната музыкантских воспитанников в городе Иркутске, а также Усть-Ордынской гимназии-интерната. В них обучаются 425 человек, 67 из которых проживают в образовательных организациях.

Проект закона внесла в областной парламент Уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Семенова.

Как пояснила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, разработка проекта продолжила планомерную работу по обеспечению бесплатным питанием школьников Приангарья, которая ведется совместно с депутатами и правительством.

Важно и то, что объем денежных средств для обеспечения питанием этих школьников уже предусмотрен по ведомственной целевой программе, поэтому дополнительных вливаний из бюджета области не потребуется.