Льгота по налогу на имущество для пострадавшего бизнеса: депутаты приняли закон в Иркутской области

Депутаты приняли законопроект о поддержке бизнеса, пострадавшего в результате пандемии коронавируса.

Закон о поддержке бизнеса, который пострадал от пандемии, принят 21 октября на сессии Законодательного Собрания Иркутской области в окончательном чтении. Проект внесен депутатами из фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и группы «Гражданская платформа». Льгота по налогу на имущество в 2020 году составит 50%.

«В областном парламенте была создана рабочая группа, которая вела работу над этим законопроектом, - рассказала председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова. – Все предложения предпринимателей учтены. Важно, что помощь будет оказываться не на основании основного вида экономической деятельности. А если не менее 70% деятельности было осуществлено предприятием по ОКВЭД, включенному в перечень имеющих право на поддержку».

В результате вдвое расширен круг получателей льготы, в него включены отрасли, которые попали под ограничения весной и осенью этого года. Так льготу могут получить предприятия торговли непродовольственными товарами, гостиницы, общепит, музеи, зоопарки, кинотеатры, санаторно-курортные учреждения, салоны красоты и другие. Кроме того, снято ограничение по общему объему дохода в 5 млн рублей в год для претендентов на получение льготы.