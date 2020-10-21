Иркутская область – лидер в Сибири по числу сирот, которые не получили квартиры

Проблему обеспечения жильем детей сирот обсудили в региональном парламенте.

Правительственный час в Заксобрании посвятили вопросу жилья детям-сиротам. Сегодня Приангарье занимает первое место в Сибири по числу детей-сирот, не обеспеченных жильем. В очереди состоит более 14 тысяч человек, из них более 10 тысяч - старше 18 лет. Многие ждут своих квартир по 5 и более лет. До конца 2020 года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, планируется предоставить 907 жилых помещений.

Чтобы решить проблему, напомним, губернатор принял указ о социальной выплате. Ее могут получить сироты старше 23 лет, причем те, кто успешно социализировался – работает и имеет детей.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова подчеркнула, что это хорошая практика, и ее необходимо развивать, в том числе путем подготовки соответствующих проектов законов Иркутской области.

Депутат Светлана Петрук также обратила внимание на проблему содержания домов, которые были предоставлены детям сиротам, связанную с неоплатой жилищно-коммунальных услуг. Управляющие компании нередко отказываются работать с такими объектами, например, в Куйтуне и Братске.

Отвечая на вопросы Александра Вепрева, Сергея Бренюка и Ларисы Егоровой, представители профильных министерств отметили, что очередь увеличивается в среднем на 4% в год. При этом дети-сироты обеспечиваются жильем строго в хронологическом порядке заявлений, независимо от решения суда.

До 2022 года планируется выделить два миллиарда рублей на покупку квартир для формирования спецжилфонда. Александр Ведерников предложил министерству в преддверии возможной разработки закона о прямых выплатах, провести мониторинг целевого использования такого жилья.

«Тема очень важна. Законодательное Собрание будет продолжать держать ее на контроле. Мы хотим присоединиться к передовым пяти субъектам страны, где эта проблема практически решена, - сказал спикер. - Но надо внимательно смотреть на механизмы. Когда прокуратура проводила проверку в Приморье, было выявлено, что более половины жилья из спецжилфонда не используются по прямому назначению: они пересдаются в аренду и т.д. В этом смысле, мы должны проработать такие защитные механизмы в областном законодательстве, чтобы помощь детям-сиротам не превратилась в бюджетную кормушку для злоупотреблений».

По итогам правительству депутаты рекомендовали рассмотреть возможность увеличения расходов на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, создать условия, позволяющие строить дома во всех городах и районах Иркутской области, а также принять меры по решению проблемы в городе Иркутске, включая оплату аренды жилья, использование маневренного фонда и другие механизмы.