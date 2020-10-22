Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром, 22 октября, на трассе «Вилюй», в районе 228 километра, столкнулись маршрутный автобус «Форд» и грузовик. В момент столкновения в маршрутке ехали 12 пассажиров. После аварии троим из них, а также водителю «Форда» потребовалась помощь медиков. Всех четверых с различными травмами увезли в больницу.

«Предварительно установлено, что оба транспортных средства двигались в попутным направлении», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД».

Столкновение произошло сегодня около 06.30 утра. Автобус вез людей из микрорайона Падунский в центр Братска.

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