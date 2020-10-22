Продлить инвалидность в Иркутской области пока что можно автоматически Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чтобы избежать лишних контактов. Продлевать инвалидность в Иркутской области автоматически решено до 1 марта 2021 года.

«Врачи-эксперты продлят группу инвалидности, категорию «ребенок-инвалид», все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами, заочно на шесть месяцев», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Напомним, ранее сообщалось, что автоматическое продление будет действовать с 1 марта этого года до 1 октября. За это время без обращения в бюро МСЭ свое право на меры социальной поддержки подтвердили почти 7000 человек. Решение о том, что инвалидность продлевать будут автоматически вызвано ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

Кроме того, первичное установление инвалидности, а также повышение группы инвалидности, коррекция реабилитационных программ также проходят в заочном режиме, документы из поликлиник поступают сразу специалистам.

КОНКРЕТНО

Получить ответы на вопросы, связанные с продлением инвалидности, можно по телефону «горячей линии» 8 (3952) 488-631 в рабочие дни с 8.00 до 17.00