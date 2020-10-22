Бригадир осужден за смерть рабочего в заваленном грунтом котловане в Иркутской области. Фото: СУ СК РФ по иркутской области

В Тайшете при установке железнодорожных опор в мае этого года погиб рабочий. Мужчина находился в вырытом котловане в то время, когда обвалился грунт. Мужчину засыпало землей. Произошедшая трагедия накануне рассматривалась в Тайшетском городском суде.

«Бригадир признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Суд приговорил начальника рабочих к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 с половиной года.

Читайте также:

Ежедневно заболевают от 5 до 30 медиков в каждой поликлинике в Иркутской области. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы минздрава региона Анна Данилова (подробности)

Едва не разорвали в клочья: олененка спасли от стаи собак на берегу Байкала. Животное пряталось от разъяренных псов в ледяной воде (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08