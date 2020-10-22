Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП в Иркутской области

Водитель насмерть сбил велосипедист и скрылся с места ДТП в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагедия произошла накануне вблизи поселка Залари в Иркутской области. На четвертом километре дороги «Залари-Троицк-Черемшанка» один из проезжавших автомобилей сбил велосипедиста, водитель скрылся с места ДТП. От полученных травм парень, которому было всего 20 лет, скончался на месте.

«Прибыв к месту происшествия, следственно-оперативная группа установила, что велосипедист ехал по правой стороне обочины по ходу движения транспортных средств в сторону деревни Чаданова Заларинского района», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Кто управлял машиной в момент наезда на велосипедиста неизвестно, как и то на каком именно автомобили ехал водитель. Полицейские, предварительно, сообщают, что это мог быть кроссовер черного цвета. Сейчас сотрудники МВД и ГИБДД разыскивают подобную иномарку.

Полицейские просят управлявшего автомобилем прийти и дать показания о случившемся добровольно, а тех, кто стал свидетелем ДТП, рассказать, как произошел смертельный наезд.

КОНКРЕТНО

Сообщить информацию можно по телефону дежурной части МО МВД России «Заларинский» по телефону: 8(395-52)22496 или 02 (102).