Названа цена, по которой должны продаваться маски в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Проблем с масками сейчас быть не должно. Еще с весны у многих есть запасы хлопчатобумажных многоразовых. Одноразовые медицинские маски тоже производятся в области, и в большом количестве. Одно из предприятий производит миллион таких масок, может нарастить производство втрое. Второе выпускает три миллиона защитных средств в месяц.

Наша общая задача – обеспечить население необходимым количество масок и не допустить спекуляций на средствах индивидуальной защиты, - отметил на встрече с руководителями фармучреждений глава правительства региона Константин Зайцев. - Разработан и находится на подписании у Губернатора Иркутской области план мероприятий по контролю стоимости медицинских масок на территории региона.

В аптеках цены на маски разнятся от 10-12 рублей до 30-40 рублей. А поступают они туда по символической цене.

– Оптовая цена одной такой маски от иркутских производителей составит 4-5 рублей. Задача сегодня - договориться с аптеками, аптечными базами о том, чтобы удержать стоимость на невысоком уровне, - сказал заместитель руководителя минэкономразвития региона Владимир Гордеев.

Аптекам напомнили об их ответственности перед жителями Иркутской области. Ситуация будет контролироваться. Глава Иркутской области Игорь Кобзев в обращении к жителям заявил, что одна маска должна стоить около семи рублей. Средства защиты, которые закуплены по дорогой стоимости, во время пандемии продавать не рекомендовано.