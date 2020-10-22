Иркутянам рассказали, когда врач отказывает в анализе на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почему врач не берет анализы на коронавирус? Еще одна распространенная жалоба . Испуганные жители хотят, чтобы, едва появилась температура, у них тут же взяли анализ на COVID-19. Им отказывают. Отказывают и тем, у кого обнаружился коронавирус на работе.

-Температура и боль в горле может быть признаком многих респираторных заболеваний, не обязательно коронавируса, - объясняет Елена Голенецкая. -Что должно насторожить и вас, и и врача — это потеря обоняния, один из основных симптомов. Если не чувствуете запаха — звоните врачу. Если температура — тоже вызывайте доктора. По показаниям он назначит или не назначит, если оснований для этого нет, пробы.

Если у кого-то из колле на работе, в офисе обнаружили коронавирус, анализы тоже будут брать не у всех. Контактными считаются те, с кем он непосредственно и очень тесно общался. И прежде всего — члены семьи. Если в соседнем классе у ребенка коронавирус, то у вашего сына или дочки пробу брать не будут. Непосредственного контакта ведь не было.

Этот вопрос прокомментировал и глава региона Игорь Кобзев, который обратился к жителям Иркутской области.

-Есть два возможных варианта тестирования на коронавирус - бесплатное и платное, - отметил он. - Первое регламентируется Роспотребнадзором, который определил те группы людей, которые могут сдавать анализы бесплатно. Что касается платного тестирования, то в нашем регионе сейчас работают 14 специализированных лабораторий. К сожалению, сделать тестирование полностью бесплатным пока невозможно. Но мы работаем над тем, чтобы увеличить объемы сбора анализов.