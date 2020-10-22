Почему не хватает антибиотиков и лекарств в аптеках Иркутска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сыграл свою роль не только высокий уровень заболеваемости ковидом и другими ОРВИ, но и, прежде всего, страх. Многие иркутяне в соцсетях пишут, что запасаются всеми противовирусными препаратами, о которых они слышали, впрок. Скорее всего, эти запасы не понадобятся и впоследствии просто будут выброшены, но дефицит создан.

Эту тему затронули и и.о. министра здравоохранения Анна Данилова, и глава региона Игорь Кобзев. Вопрос обсуждался с руководителями аптечных сетей и ситуация должна наладиться. В то же время будет проведена и проверка. Глава региона призвал жителей к сознательности.

Действительно, система здравоохранения сегодня находится в сложной ситуации - и не только в Иркутской области, - пояснил он. - Хочу именно сегодня попросить вас с большей ответственностью подойти к своему здоровью. Врачи сейчас действительно перегружены. И мы должны делать все, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.

Позднее глава региона побывал в аптеках. Он сообщил, что партии необходимых антибиотиков уже завезены в регион и их хватит всем. Но скупать медикаменты не надо, это не витамины.