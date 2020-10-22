Почему приходится долго ждать результат тестов на коронавирус, объяснили жителям Иркутска

Почему приходится долго ждать результат тестов на коронавирус. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По норме результат должны сообщить в течение 72 часов с того момента, как взяли пробу. При этом 48 часов из этого времени отводится лабораториям на то, чтобы сделать сам анализ.

В эти нормы уложиться не удается, хотя все 14 лабораторий региона работают на полную мощность и в сутки делается более 7 тысяч анализов. Почему так? На этот вопрос во время одного из последних эфиров ответила замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

-Идет очень большой поток исследований. Много больных находится в ковидных и провизорных госпиталях, нужно корректировать ход лечения, ставить диагноз пациентам с пневмонией или проводить выписку — эти пробы делаются в первую очередь. Кроме того, если регистрируется заболеваемость в школе, то надо проверить многих. Мы столкнулись с тем, что на анализ поступал материал со всего учебного заведения Это результат паники, поскольку совершенно излишне. Сейчас эта ситуации регулируется и должна войти в норму. Есть и кадровая проблема. Медики тоже люди и тоже болеют, в том числе и коронавирусом. Так произошло в двух лабораториях, где пришлось срочно заменять целые смены. Это тоже затормозило работу, но сейчас все анализы делаются.

Глава региона Игорь Кобзев побывал в Диагностическом центре, пообщался с людьми в очереди. Он отметил, что очередь должна быть не более получаса и для этого будет сделано все необходимое. Кроме того, в регионе будут делать 12 тысяч тестов в сутки. Порядок в борьбе с коронавирусом наводится.