Сибиряк заложил в ломбарде машину и оформил кредит, чтобы "выиграть" на бирже. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Игра на бирже - дело хотя и рискованное, но очень прибыльное. Все слышали. Но от попыток стать брокером и торговать акциями большинство все-таки отказываются. Потому что тут необходимы знания и трезвый расчет. Первого у 62-летнего жителя Усть- Илимска, поверившего телефонному брокеру, не было. Второе он во внимание решил не принимать. И потерял миллион, поверив мошенникам. Чтобы заработать на бирже, заложил в ломбарде машину и оформив кредит.

"Как выяснили полицейские, в январе этого года ему позвонила девушка, представилась брокером и предложила дополнительный заработок, связанный с торговлей на бирже. Телефонные «брокеры» посоветовали ему загрузить на телефон программу и внести небольшую сумму для начала торговли. Затем потерпевшему позвонил «менеджер компании», который пообещал, что будет курировать сделки на бирже при покупке ценных бумаг и нефти", - схему, по которой он попался на крючок, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Ясно, что наш "брокер", поставив программу, начал работать под контролем мошенников. А те просто дожидались, когда он войдет во вкус и начнет переводить крупные суммы. Так и вышло. Счет рос. Сам он несколько раз забирал небольшие суммы. Без проблем. Поняв, что клиент созрел, ему предложили внести побольше денег.

Сибиряк распотрошил кубышку и перевел 580 тысяч рублей. Счет рос и вырос до 812 тысяч! По договору "брокер" получал половину. Вдохновленный успехом "игрок" легко перевел ему 200 тысяч, заложив свою машину в ломбарде. Однако на связь больше никто не выходил, деньги исчезли.

Чтобы вернуть миллион, он опять начал шерстить соцсети в поисках информации "как вывести деньги с биржи". В итоге предложившему ему услуги "юристу" он отдал еще почти пол-миллиона. Они ушли на то, чтобы завести счет в криптовалюте и оплатить "штраф" и страховку. Деньги на это пенсионер взял в банке.

Прошел еще месяц, прежде чем он обратился в полицию. Всех мошенников разыскивают, но будет ли от этого легче сибиряку, который лишился накоплений, машины и влез в серьезный кредит?