Названы главные симптомы коронавируса у иркутян Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Одновременно с сезонными ОРВИ разгулялся коронавирус. Некоторые жители Приангарья при первых же признаках болезни паникуют, боясь, что это COVID-19.

- Симптоматика у этих заболеваний очень похожа: повышение температуры тела, кашель, потеря обоняния, вкуса, слабость, боль в мышцах, - перечислил главный врач ОГБУЗ «Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Павел Поленов. - Если у вас какие-то из этих симптомов появились, не стоит сразу думать, что у вас обязательно коронавирус. Но! При ковиде крайне выражена потеря вкуса и обоняния, очень сильная ломота в теле, а также одышка, которая может свидетельствовать о развитии пневмонии.

Эти признаки, конечно, должны насторожить, однако только медик точно поставит диагноз и при необходимости назначит тест на коронавирус. Ведь даже при обычном насморке, не связанном с COVID-19, из-за отека слизистой носа мы хуже чувствуем запахи.