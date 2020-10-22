Стало известно, в каком возрасте жители Иркутской области чаще болеют коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В основном COVID-19 в Иркутской области болеют люди трудоспособного возраста - примерно от 40 до 60 лет. Об этом во время пресс-конференции сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Иркутской области Ирина Лисянская.

- А лица старше 65 лет - это чуть больше 20% от общего числа зараженных, - добавила она.

К слову, не все пожилые люди тяжело переносят коронавирус. Осложнения из-за хронических заболеваний у них могут проявиться, но не всегда.

Кроме того, специалисты назвали выраженные симптомы COVID-19, которые чаще всего встречаются у жителей Иркутской области. В целом инфекция схожа по проявлению с ОРВИ.

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