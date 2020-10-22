"Тойота" съехала в реку с Цесовской набережной в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 21 октября с Цесовской набережной в Иркутске съехал в Ангару автомобиль "Тойота Корола Филдер". Очевидцами того, как оказавшуюся в реке машину доставали и вытаскивали на берег, стали многие жители города. Поэтому в полиции сразу поспешили сообщить, что пострадавших при этом ЧП не обнаружено.

"В настоящее время водолазы при помощи специальной техники извлекли автомобиль из воды. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.

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