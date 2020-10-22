Рейд по задержанию пьяных водителей проведут полицейские Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной рейд по поиску пьяных водителей проведут иркутские инспекторы ГИБДД. Проверки пройдут также и в других городах Приангарья с 23 по 24 октября. Кстати, на тему подобных нарушений, полицейские дают неутешительную статистику. С начала 2020 года на дорогах нашего региона по вине пьяных автомобилистов произошло уже 346 аварий. В этих ДТП погибли 76 человек и 505 получили травмы. Всего поймали 14 тысяч водителей под хмельком. Дважды за руль пьяными садились 2200 автолюбителей.

- Напоминаем, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф от 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме этого, нарушителям грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Чтобы избежать смертельных аварий, полицейские еще раз призывают водителей Иркутской области не садиться за руль пьяными.