785 классов в Иркутской области на карантине из-за коронавируса

785 классов в Иркутской области на дистанционке из-за коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за коронавируса 785 классов в Приангарье на данный момент учатся дистанционно. О полном переводе на учебу из дома пока речи нет.
- На карантине из-за COVID-19 сейчас находится 177 школ (24 школы полностью на удаленном обучении, 153 школы - частично), - сообщили «КП»-Иркутск в пресс-службе министерства образования региона.
Кроме того, на карантин ушла 101 группа в 72 детских садах Приангарья и 44 группы в 38 техникумах и колледжах.
Напомним, что карантин для классов длится две недели. У контактных ребят должны взять тест на коронавирус, и только при отрицательном результате можно возвращаться к очной учебе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эпидемиологи рассказали, когда вторая волна COVID-19 в Иркутской области пойдет на спад
А еще медики напомнили, когда вызывать неотложку и что делать, если платный анализ на коронавирус оказался положительным (подробности)