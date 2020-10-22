785 классов в Иркутской области на карантине из-за коронавируса

785 классов в Иркутской области на дистанционке из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за коронавируса 785 классов в Приангарье на данный момент учатся дистанционно. О полном переводе на учебу из дома пока речи нет.

- На карантине из-за COVID-19 сейчас находится 177 школ (24 школы полностью на удаленном обучении, 153 школы - частично), - сообщили «КП»-Иркутск в пресс-службе министерства образования региона.

Кроме того, на карантин ушла 101 группа в 72 детских садах Приангарья и 44 группы в 38 техникумах и колледжах.

Напомним, что карантин для классов длится две недели. У контактных ребят должны взять тест на коронавирус, и только при отрицательном результате можно возвращаться к очной учебе.

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