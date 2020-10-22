Рыбак утонул при опрокидывании лодки на Братском водохранилище. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Трагедия произошла на Братском водохранилище в Братском районе, 19 октября. Двое местных жителей отправились на рыбалку на лодке «Казанке» на залив Кобь. Внезапно поднялся сильный ветер. Порывом ветра гребную лодку опрокинуло, и приятели оказались в ледяной воде. До берега, который находился в 15 метрах, удалось доплыть только одному из них. Второй рыбак утонул на глубине около 3 метров.

- Поиски 37-летнего погибшего жителя поселка Сосновый продолжаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Его ищут водолазы.

Спасатели выяснили, что температура воды в водохранилище сейчас составляет около 4 градусов. При этом мужчины отправились на рыбалку без спасательных жилетов. В МЧС добавляют, что подобная трагедия в сентябре произошла на Ангаре. Тогда при схожих обстоятельствах погиб 75-летний братчанин. Ну а с начала 2020 года в Иркутской области утонули уже 11 рыбаков.