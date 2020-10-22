Отключение горячей воды в Иркутске 23 октября 2020: адреса, время отключения и возобновления подачи ГВС Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в Иркутске 23 октября 2020 пройдет в Свердловском и Правобережном округах. ГВС отключат где-то на 6, а где-то на 14 часов. За это время специалисты проведут диагностику и, если понадобится, ремонт тепловых сетей.

Отключение горячей воды в Иркутске 23 октября 2020 запланировано на улицах Терешковой, Воронежской, Медведева и Левый берег Каи – в Свердловском районе, на Иосифа Уткина, Шевцова, Авиаторов, Лызина, Култукская, Советской, Красноярской, Напольной, Баррикад, в Космическом и Угольном проездах – в Правобережном округе.

Отключение горячей воды в Иркутске 23 октября 2020: адреса. Фото: Теплосети Иркутска

Читайте также:

Эпидемиологи рассказали, когда вторая волна COVID-19 в Иркутской области пойдет на спад. А еще медики напомнили, когда вызывать неотложку и что делать, если платный анализ на коронавирус оказался положительным (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08