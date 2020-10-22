Запас необходимых лекарств есть в муниципальных аптеках Иркутска Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Антибиотики, витамины, противовирусные препараты – все необходимые лекарства для лечения вирусных инфекций есть в муниципальных аптеках Иркутска. Не хватает только одного препарата. Его дефицит возник из-за того, что он напрямую поступал с завода в медучреждения, минуя аптечный склад. Но в пунктах продажи есть аналоги этого средства.

«Также в муниципальной аптечной сети есть необходимый запас масок, стоимость которых в зависимости от степени защиты варьируется от 7 до 33 рублей», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Наличие и стоимость лекарств в ближайшее время проверят и в коммерческих аптеках. Такая необходимость возникла после того, как то тут, то там стали появляться сообщения о том, что препаратов не хватает – все раскупили. И далеко не заболевшие горожане.

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