Движение по переулку Гершевича в Иркутске ограничат 5 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! В центре города по переулку Гершевича ограничат движение. Проезд будет затруднен с 10 часов утра 5 ноября в районе дома по адресу улица Чкалова, 31.

«На данном участке проведут аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения», - сообщает администрация города Иркутска.

Специалисты обещают управиться с ремонтом на данном участке за десять дней, тогда движение восстановиться в полном объеме в 18.00 часов 15 ноября.

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