Сибирячка погасила долги за услуги ЖКХ, чтобы продать кафе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бизнес-леди задолжала за услуги ЖКХ 130 тысяч рублей. Взыскать необходимую сумму с нее поручили судебным приставам. Однако, перевести средства в установленный срок женщина не пожелала.

«Тогда было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении здания, в котором находилось кафе должника», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Волею судьбы, жительница Нижнеудинска в скором времени решила продать свой бизнес: женщине пришлось погасить долг перед ресурсноснабжающей компанией, после этого она смогла распоряжаться своим имуществом. Предприятие общественного питания было продано после снятия ограничительных мер.

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