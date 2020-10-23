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Общество

Сибирячка погасила долги за услуги ЖКХ, чтобы продать кафе

Жительница Иркутской области задолжала 130 тысяч рублей
Мария КНЯЗЕВА
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Сибирячка погасила долги за услуги ЖКХ, чтобы продать кафе

Сибирячка погасила долги за услуги ЖКХ, чтобы продать кафе

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бизнес-леди задолжала за услуги ЖКХ 130 тысяч рублей. Взыскать необходимую сумму с нее поручили судебным приставам. Однако, перевести средства в установленный срок женщина не пожелала.

«Тогда было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении здания, в котором находилось кафе должника», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Волею судьбы, жительница Нижнеудинска в скором времени решила продать свой бизнес: женщине пришлось погасить долг перед ресурсноснабжающей компанией, после этого она смогла распоряжаться своим имуществом. Предприятие общественного питания было продано после снятия ограничительных мер.

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