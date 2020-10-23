16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Авария произошла на улице Ширямова в Иркутске, ранним утром, 23 октября. Водитель Mitsubishi не успел затормозить перед пешеходным переходом, и сбил 16-летнего подростка.

- Какие травмы получил школьник, пока выясняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водитель был трезв.

Сейчас полицейские выясняют все подробности происшествия. Чтобы избежать подобных аварий, инспекторы ГИБДД еще раз советуют иркутским водителям соблюдать скоростной режим на городских улицах и на федеральных трассах.

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