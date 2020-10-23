Пешехода без светоотражателей на одежде насмерть сбили в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

42-летнего пешехода сбили в Усть-Илимске. Он шел по проезжей части по ходу движения транспорта в темное время, на одежде не было светоотражателей.

«От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

За рулем автомобиля находился 22-летний водитель. Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. А также полицейские приводят печальную статистику: с начала года в Приангарье на дорогах погибли 63 пешехода, еще 600 получили различные травмы.

«Не рискуйте жизнью! Пересекайте проезжую часть только в разрешенных местах, обязательно убедитесь, что машина уступает вам дорогу», - советуют полицейские. – «Поместите на одежду любые светоотражающие элементы, чтобы водитель мог увидеть вас в темное время суток и успел остановиться».

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