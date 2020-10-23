Сибирячка узнала мошенническую схему и не сообщила лжебанкирам данные карты Фото: Эльвира ОСИПОВА

На популярную схему мошенничества не попалась бдительная жительница города Тулун в Иркутской области.

- Позвонили, сказали, что на меня хотят оформить кредит и нужно срочно продиктовать им данные, которые запишет «робот», после в разговор включился мужской голос, ему я и должна была продиктовать все с карты, - рассказала полицейским женщина. – Я сразу повесила трубку и позвонила на горячую линию банка. «Банкиры» продолжали звонить все это время.

Конечно, оказалось, что никакие сотрудники банка сибирячке не звонили, тогда она обратилась к сотрудникам МВД. Женщине помогло, что о подобных случаях хищения денег обманным путем, она не раз слышала от СМИ. Это и спасло тулунчанку от потери денег.

«Ни в коем случае никому не следует называть данные своей банковской карты (пин-код, трехзначный код с обратной стороны карты, код подтверждения, который может поступить в смс-сообщении), даже если вам звонят «представители банка», - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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