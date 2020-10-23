201 случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. По данным Оперативного штаба 23 октября диагноз подтвердился еще у 201 заболевшего. Общее число случаев заражения возросло до 22 764.

В больницах региона с COVID-19 получают необходимое лечение 3124 пациента. Только за сутки госпитализация потребовалась 114 заразившимся.

«За минувшие сутки выздоровели 107 человек, всего с инфекцией на территории Приангарья удалось справиться 18 637», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Также 23 числа стало известно, что за сутки 14 человек с COVID-19 умерли. Из них 12 скончались именно из-за коронавируса, еще двое – от иных заболеваний. Общее число смертей в регионе с начала пандемии – 460: COVID-19 унес жизни 351 заразившегося, еще 109 человек с таким же диагнозом сгубили другие болезни.

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