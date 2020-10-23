Убийство 5-летней давности раскрыли в Иркутске. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске раскрыто преступление, которое было совершено еще в марте 2015 года. Тогда в одном из домов микрорайона Березовый, во время застолья поссорились двое мужчин. Один из них схватил нож и ударил им 30-летнего собутыльника в шею. Тот скончался на месте. После этого преступник обезглавил тело и сбросил в Ангару вместе с ножом. В квартире, где произошло убийство, он навел порядок, замыв следы крови и сбежал. Тело погибшего нашли спустя два месяца в районе ТЭЦ-10 станции Суховская в Ангарске.

Выйти на след убийцы удалось лишь в октябре 2020 года. Им оказался 36-летний иркутянин. Мужчина уже признался в преступлении, и рассказал подробности. Выяснилось, что с убитым они познакомились за несколько часов до трагедии. Благодаря тому, что о посиделках новых приятелей в тот вечер никто не знал, ему и удавалось скрываться от полиции более 5 лет. Дело в том, что он даже не попадал в число подозреваемых.

- Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что дожидаться суда обвиняемый будет под стражей.