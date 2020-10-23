Слесарь из Саянска «подарил» мошенникам более 1 миллиона рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Иркутской области продолжают попадаться на уловки мошенников. Очередной жертвой аферистов стал доверчивый слесарь из Саянска. Мужчина захотел заработать легких денег в Интернете, и нашел объявление о заработке на бирже. Едва он успел зарегистрироваться, как ему на телефон позвонил мужчина, который представился менеджером брокерской компании. Он предложил сибиряку заработать на фондовой бирже.

Слесарь согласился. Так и не догадавшись, что разговаривает с мошенником, мужчина назвал ему номер своей банковской карты, и коды, пришедшие в сообщениях. Вскоре с его счета списали более 1 миллиона рублей. Только после этого, он пошел писать заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз просят жителей Приангарья не сообщать реквизиты своих банковских карт незнакомцам.