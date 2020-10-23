Осенние каникулы в Иркутской области начнутся с 26 октября . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Досрочные осенние каникулы в Иркутской области теперь реальность. Школьников решен распустить по домам с 26 октября, а продлятся "выходные" до 7 ноября. Этот вопрос, прежде чем решение было принято, достаточно долго обсуждался. Всегда есть опасность, что предоставленные самим себе подростки рванут на улицу. С другой стороны, домоседы и любители ноутбуков останутся дома, а общаться друг с другом будут те, кто делал это и раньше.

Это решение сегодня, 23 октября, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции озвучил глава Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что во время каникул во всех образовательных учреждениях области необходимо провести комплексную дезинфекцию помещений. Об этом сообщают в пресс-службе администрации региона.

На контроле управления Роспотребнадзора по Иркутской области по организации противоэпидемиологических мероприятий находится 309 образовательных организаций области, из них 180 школ. Коронавирусом заразились 364 ученика и 197 педагогов.