Иркутянин устроил гонки с тюменскими полицейскими на скорости 200 км/ч Фото: Иван ВИСЛОВ

Автомобиль Мазда тюменские инспекторы ГИБДД остановили на трассе Тюмень-Омск. Во время проверки документов у водителя, выяснилось, что он везет жену и троих детей из Краснодарского края домой в Иркутск. Полицейский попросил у 38-летнего автолюбителя паспорт, и сразу увидел, что документ поддельный. Водитель в это время сначала потихоньку поехал, чтобы зарулить на стоянку, но затем резко нажал на педаль газа и попытался скрыться.

Полицейские бросились в погоню, которая начала развиваться как в боевике "Форсаж". Уходя от преследования, владелец Мазды разогнался на трассе до 200 км/ч. Неизвестно, что испытали в этот момент женщина и дети, сидящие на пассажирских креслах. Но, вскоре лихач все же сбавил скорость, остановился, и выскочив из машины, побежал в поле. Правда, бегал он не так быстро. Вскоре его догнали, и отправили в отдел полиции.

- Выяснилось, что и водительское удостоверение у него было на другую фамилию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тюменской области. - Он рассказал, что неделю назад купил права через Интернет. Более того, водитель числится в федеральном розыске за то, что повторно сел за руль пьяным. Два раза он уже привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение, на третий раз попытался скрыться.

У лихача из Иркутска оказался целый набор нарушений ПДД. С 2011 года его 7 раз ловили пьяным за рулем. Часть из этих штрафов он до сих пор не оплатил.