Пожар на улице Мухина в Иркутске ночью 23 октября закончился трагедией. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар на улице Мухина в Иркутске ночью 23 октября унес жизнь женщины. Она погибла в огне в деревянном двухэтажном доме, один из подъездов котрого запылал практически мгновенно. Оказавшиеся поблизости люди позвонили в МЧС с просьбой о помощи - 12 человек вышли, а те, кто не успел и оказался на втором, не имели шансов выбраться из здания. К моменту прибытия пожарных лестничный марш был охвачен огнем, существовала угроза распространения огня на квартиры и на кровлю, с окон второго этажа люди просили о помощи.

«Основные силы были брошены на спасание людей. Из-за высокой температуры проникнуть внутрь дома по лестничному маршу было невозможно, поэтому жильцов дома спускали по приставным лестницам. Сложность была в том, что огонь стремительно распространялся по всей площади, а в квартирах было плотное задымление. Всего по пожарным лестницам были спасены 3 человека», - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №1 старший лейтенант внутренней службы Алексей Захарьев.

Уже через час, в 0.44 24 октября, здание было потушено. А на полу в комнате обнаружена погибшая 42-летняя женщина.

Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России предварительно считают, что пожар мог начаться не случайно, возможен поджог. Для проверки этой и других версий назначен ряд пожарно-технических экспертиз.