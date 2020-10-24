В столкновении «Тойота-Виста» и «Тойота- Ипсум» в Тулуне пострадал 10-летний мальчик. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Столкновение «Тойота-Виста» и «Тойота- Ипсум» в Тулуне произошло вечером 22 октября на перекрестке. В обстоятельствах этой аварии сейчас разбираются полицейские, потому что из-за нарушения правил и неосторожности взрослых пострадал школьник.

"В результате аварии 10-летний мальчик, пассажир «Тойоты-Ипсум» с травмами был доставлен в больницу, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. -Процедура медицинского освидетельствования показала, что 31-летний водитель «Тойоты-Виста» управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".

Сейчас в отношении него составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Он будет за это наказан. Впрочем, как выяснилось, подобное на его счету уже было. Восемь лет назад, в 2013 году, этот водитель уже вынужден был ответить за управление автомобилем в пьяном виде, да к тому же, и без водительских прав.