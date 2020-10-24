Названы адреса в Иркутске, где запланировано отключение света 24 октября. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Отключение света в Иркутске 24 октября, в воскресенье, запланировано во всех районах города. Но, конечно, по разным адресам и разной длительности. Расскажем об этом подробнее. Информацию публикуют официальные аккаунты Иркутскэнергосбыта.

Так, наиболее продолжительное отключение света 24 октября в Иркутске запланировано в Правобережном округе. На весь день, на десять часов, с 9.00 до 19.00 остаются без электричества жители некоторых домов на улицах Сурнова, Рабочего штаба, Чехова и Дзержинского. На Синюшиной горе, в Свердловском районе города, оно, наоборот, пройдет незамеченным, потому что ожидается ночью, на непродолжительное время, как и 25 октября. Такая же ситуация в Октябрьском районе. Правда, тут придется потерпеть неудобства жителям бульвара Постышева, по нескольким адресам здесь не будет электричества весь день 25 октября. Что касается Ленинского района Иркутска, то серьезные отключения света 24 октября ожидаются только на Трактовой.

Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях. Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключение света в Иркутске 24 октября: Правобережный район.

Отключение света в Иркутске 24 октября: Октябрьский район

Отключение света в Иркутске 24 октября: Свердловский район.