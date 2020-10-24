208 новых случаев коронавируса зафиксировано в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области продолжает расти. На сегодняшний день, 24 октября, в регионе зафиксировано уже 22 тысячи 972 больных, имеющих этот диагноз. За минувшие сутки это число выросло на 208. Это высокий суточный показатель, на уровне весеннего пика заражений.

-Госпитализировано 3165 жителей региона, нуждающихся в стационарной помощи. Здесь рост за сутки - 41, - приводит данные оперативного штаба пресс-служба правительства Иркутской области.

Однако, усилия медиков по оказанию помощи этим пациентам тоже не проходят даром. Так, за сутки на 24 октября выписаны еще 118 человек, а всего выздоровели 18 тысяч 775. К сожалению, растет и число потерь. За сутки оно увеличилось еще на 10 человек, в том числе непосредственно от коронавируса умерли 8 ( всего -359) , от других заболеваний - 2 человека ( всего - 111). Общее число жертв пандемии достигло 470.