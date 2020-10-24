Иркутск к снегопаду готов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Техника городского хозяйства подготовлена к снегопаду, который ожидается в Иркутске уже в ближайшие часы. По прогнозу синоптиков, ночью выпадут сильные осадки. Чтобы предотвратить развитие сложных ситуаций, уже вечером дежурные бригады комбинированных дорожных машин обработают песчано-гравийной смесью основные магистрали города. На улицах со сложным рельефом и опасными спусками будет применяться солевой раствор, препятствующий образованию наледи на проезжей части.

"Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях направлено всем управляющим компаниям Иркутска, которые также должны быть готовы к уборке придомовых территорий. Температура воздуха в воскресенье по прогнозу составит до + 3 градусов, поэтому тротуары, входы в подъезды должны быть очищены от наледи для безопасности жильцов", – сообщают информацию в комитете городского обустройства города.

Всего на улицы выйдет 35 машин для обработки улиц, а также около 20 единиц тракторных щеток и машин для обработки тротуаров. В воскресенье, после снегопада, на уборку улиц выйдут 160 рабочих муниципального предприятия и около 30 человек подрядных организаций. Будут произведены очистка тротуаров вдоль магистралей, вывоз снега, уборка общественных пространств.